Трамп назвал обмен Бута и Грайнер позором для США

Independent: Трамп назвал сделку по обмену Бута и Грайнер глупой и односторонней

Экс-президент США Дональд Трамп назвал глупой сделку по обмену баскетболистки из США Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута, которая состоялась в Абу-Даби 8 декабря. Его слова передает The Independent.

«Какой глупый и не патриотический позор для США», — высказался политик. Он возмутился тем, что в обмене не поучаствовал американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж. Трамп раскритиковал сделку и назвал ее «совершенно односторонней».

При этом издание критикует Трампа за то, что он не поднимал тему освобождения Уилана в публичном поле на протяжении двух лет после его задержания.

Ранее пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала об условии, с которым столкнулись США при обмене Бута на Грайнер. По ее словам, выбор состоял в том, чтобы обменять «только ее, либо никого». До этого американский президент Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом.