Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 8 декабря 2022Мир

Белый дом рассказал об условии обмена Бута на Грайнер

Белый дом: обмен Бута мог состояться либо на Грайнер, либо ни на кого

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Белом доме рассказали об условии, с которым столкнулись при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает ТАСС.

По утверждению пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер, выбор состоял в том, чтобы обменять «только ее, либо никого». Так она ответила на вопрос журналистов, почему не удалось вернуть в Штаты осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.

Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии.

Сейчас самолет, на борту которого находится помилованный в США россиянин, совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Там проходит дозаправка. Сразу после этого полет продолжится.

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена баскетболистки Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ показала кадры обмена Бута на Грайнер
Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет
Представитель Баскова ответила на слухи о проблемах со здоровьем у певца
Диетолог перечислила повышающие физическую выносливость группы продуктов
Украинский олигарх рассказал о первом заработанном капитале
Украинских чиновников заподозрили в вымогательстве взяток у жителей Запорожья
Диетолог Гинзбург перечислил способы победить хроническую усталость
Украинский дезертир заявил о «кинувшем» бойцов Киева Зеленском
В МВД нашли способ борьбы с недобросовестными владельцами криптокошельков
Молниеносная реакция сына спасла мать от гибели под колесами поезда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.