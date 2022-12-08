Белый дом рассказал об условии обмена Бута на Грайнер

Белый дом: обмен Бута мог состояться либо на Грайнер, либо ни на кого

В Белом доме рассказали об условии, с которым столкнулись при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает ТАСС.

По утверждению пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер, выбор состоял в том, чтобы обменять «только ее, либо никого». Так она ответила на вопрос журналистов, почему не удалось вернуть в Штаты осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.

Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии.

Сейчас самолет, на борту которого находится помилованный в США россиянин, совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Там проходит дозаправка. Сразу после этого полет продолжится.

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена баскетболистки Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.