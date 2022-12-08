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20:58, 8 декабря 2022Мир

Самолет с Бутом приземлился на дозаправку в Махачкале

Самолет с помилованным россиянином Бутом приземлился на дозаправку в Махачкале

Фото: Soul Train / Wikimedia

Самолет, на борту которого находится помилованный в США россиянин Виктор Бут, совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Там проходит дозаправка, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Сразу после этого полет продолжится.

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

В свою очередь, президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и американца Пола Уилана, но российские власти отказали в этом. Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Сам заключенный заявил, что разочарован решением и считает, что его не пытаются освободить.

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Виктория Кондратьева
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