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15:31, 9 декабря 2022Экономика

Торговля России со страной из Южной Америки вышла на рекордные показатели

Товарооборот Бразилии и России превысил рекордные восемь миллиардов долларов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Товарооборот между Бразилией и Россией с начала года превысил восемь миллиардов долларов по состоянию на ноябрь. Это рекордный показатель, заявил бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, передает РИА Новости.

«Постепенно, я уверен, мы дойдем до намеченных 10 миллиардов», — заявил он. Около 23 процентов всех импортируемых Бразилией удобрений приходится на Россию. Посол отметил, что страна из Южной Америки хочет занять место тех производителей, которые ушли с российского рынка.

Он добавил, что на фоне санкций у Бразилии и России возникли сложности в вопросах взаиморасчетов, логистики, страховки и фрахта, но это не помешало выйти на рекордные показатели в торговле, поскольку стороны находят пути решения.

Отдельные страны существенно увеличили закупки российских товаров в денежном выражении с конца февраля. Сильнее всего импорт нарастила Индия — плюс 430 процентов. Далее идут Турция, Бразилия, Испания и Китай. Также значительно вырос объем торговли с Нидерландами, Японией, Германией и Норвегией.

Платон Щукин
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