Названы сильнее всего нарастившие поставки из России страны

NYT: с конца февраля 2022 года Индия, Турция и Бразилия нарастили импорт из России

При общем сокращении импорта из России во всем мире отдельные страны существенно увеличили закупки российских товаров в ценностном выражении с конца февраля. Из-за резкого роста стоимости углеводородов среди них оказались даже страны, поддержавшие санкции против Москвы, сообщает газета The New York Times.

Сильнее всего импорт нарастила Индия — плюс 430 процентов. Общий объем торговли двух стран, включающий как импорт, так и экспорт, превысил средний показатель последних пяти лет на 310 процентов, достигнув 3,3 миллиарда долларов.

Далее идут Турция (плюс 213 и 198 процентов, 6,2 миллиарда), Бразилия (плюс 166 и 106 процентов, 939 миллионов), Испания (плюс 112 и 57 процентов, 739 миллионов) и Китай (плюс 98 и 64 процента, 15 миллиардов долларов). Также значительно вырос объем торговли с Нидерландами, Японией, Германией и Норвегией.

Экспорт в Россию упал почти во всех странах, за исключением Китая и Турции, которые увеличили поставки на 24 процента и 113 процентов соответственно. Особая роль Турции объясняется тем, что она фактически стала основным хабом для реализации программы параллельного импорта, за счет которой Россия пытается справиться с нехваткой товаров.

На фоне отказа европейских стран от российских энергоресурсов объем их импорта из России неизбежно сократится. Резкое снижение поставок газа в декабре дополнит нефтяное эмбарго. По оценкам экспертов, оно заставит российские компании дополнительно сократить добычу сырья.