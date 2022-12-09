Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке и севере Украины

В четырех областях на востоке и севере Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал тревоги звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик.

Ночью 8 декабря стало известно о взрывах в Харькове и Кривом Роге. Подробности произошедшего не сообщаются.