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23:26, 8 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове и Кривом Роге

«Страна.ua»: взрывы слышны в Харькове и Кривом Роге

Фото: IMAGO / Dmytro Nikolaienko / Global Look Press

Взрывы слышны в Харькове и Кривом Роге. Об этом стало известно изданию «Страна.ua», о чем оно сообщило в своем Telegram.

Подробности произошедшего не сообщаются.

7 декабря взрывы произошли в Днепре. До этого, 6 декабря, власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны. Также она звучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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