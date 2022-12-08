Стало известно о взрывах в Харькове и Кривом Роге

«Страна.ua»: взрывы слышны в Харькове и Кривом Роге

Взрывы слышны в Харькове и Кривом Роге. Об этом стало известно изданию «Страна.ua», о чем оно сообщило в своем Telegram.

Подробности произошедшего не сообщаются.

7 декабря взрывы произошли в Днепре. До этого, 6 декабря, власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны. Также она звучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).