В Днепропетровске произошел еще один взрыв

«Страна.ua» сообщила, что в Днепропетровске произошел еще один взрыв

В Днепропетровске произошел еще один взрыв. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Новый взрыв в Днепре, пишут местные паблики», — говорится в сообщении.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Харьковской области.

Вечером вторника, 6 декабря, сообщалось о взрывах в Днепропетровской области Украины. По информации командования воздушных сил, в регионе работает ПВО.

6 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны. Кроме того, воздушная тревога звучала в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).