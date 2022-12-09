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10:31, 9 декабря 2022Забота о себе

Психиатр предупредил о скрытых опасностях работы на удаленке

Психиатр Бек предупредил о риске развода и развития алкоголизма из-за работы на удаленке

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Из-за работы на удаленке повышается риск развода, развития тревожных расстройств и даже алкоголизма, предупредил врач-психиатр Антон Бек. В беседе с «Пятым каналом» он рассказал россиянам о скрытых опасностях подобного формата работы.

По мнению Бека, работа из дома — большой стресс для любого человека, потому что у него размываются границы между личным и рабочим временем. Это, в свою очередь, негативно влияет на все сферы жизни человека — социальную, семейную, психоэмоциональную и физическую. Из-за возникших проблем в семье стресс становится только сильнее. В результате у человека могут обостриться психические проблемы, развиться тревожное расстройство или алкоголизм.

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В особенно тяжелой ситуации из-за такого формата занятости оказываются матери, которым приходится и работать, и заниматься детьми в одно и то же время. Бек пояснил: «Отвлечешься от рабочих процессов, уделишь время ребенку — снижается эффективность, концентрация внимания падает, это повышает уровень стресс-гормона кортизола в крови, естественно психоэмоциональный фон снижается, и мы получаем рост психических расстройств, тревожно-агрессивных состояний, алкоголизации».

Помимо этого психиатр отметил, что с массовым переходом на удаленную работу существенно увеличилось число разводов. Пострадали от нее и непосредственно рабочие процессы, потому что дома сотрудникам сложнее сосредоточиться и не отвлекаться, заключил Бек.

Ранее практикующие психологи Петр Галигабаров и Ольга Шалдыбина рассказали о способах сохранить ментальное и физическое здоровье при работе из дома. По их словам, удаленка опасна развитием гиподинамии и обнулением большинства социальных контактов.

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Наталья Обрядина
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