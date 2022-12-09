Британия ввела санкции против одного из лидеров оппозиции Молдавии

Британия ввела санкции против главы молдавской партии «Шор» и олигарха Плахотнюка

Правительство Великобритании ввело санкции против лидера одной из главных оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илана Шора и в отношении молдавского олигарха Владимира Плахотнюка., сообщает РИА Новости со ссылкой на британский кабинет министров.

«Следующие пункты были добавлены в единый (санкционный список — прим. "Ленты.ру") и теперь подлежат замораживанию активов: Владимир Плахотнюк, Илан Шор», — сообщили в документе британские чиновники.

Ранее вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил, что власти страны под видом борьбы с коррупцией преследуют политических оппонентов, возбуждая дела против представителей оппозиции. Политик назвал кампанию против взяток и казнокрадства, инициированную руководством страны, манипуляцией в отсутствие реальных преобразований.