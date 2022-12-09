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10:29, 9 декабря 2022Бывший СССР

Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить преследования оппозиции

Вице-спикер парламента Молдавии назвал борьбу с коррупцией поводом для репрессий оппозиции
Влад Батрынча. Архивное фото

Влад Батрынча. Архивное фото. Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Власти Молдавии под видом борьбы с коррупцией преследуют политических оппонентов, возбуждая дела против представителей оппозиции. Об этом заявил вице-спикер парламента республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча, пишет РИА Новости.

Политик назвал кампанию против взяток и казнокрадства, инициированную руководством страны, манипуляцией в отсутствие реальных преобразований. Он потребовал закрыть уголовные дела, возбужденные против социалистов и других оппозиционных сил.

«Нет реформы юстиции, истинные коррупционеры остаются на свободе. Сейчас только два прокурора занимаются расследованием кражи миллиарда долларов из банковской системы, а десятки прокуроров брошены на борьбу с оппозицией», — пояснил Батрынча.

25 ноября в Молдавии начались массовые обыски по уголовному делу о попытке дестабилизации ситуации в стране. Главным образом следователи приходят к активистам оппозиционной партии «Шор», организующим митинги против политики президента страны Майи Санду.

Кроме того, десятки уголовных дел о коррупции были возбуждены против других оппозиционных сил и политиков, в том числе экс-президента страны Игоря Додона. На этом фоне в Молдавии участились стихийные митинги и демонстрации противников властей.

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Алевтина Запольская
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