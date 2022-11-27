Экс-президента Молдавии захотели вернуть под домашний арест

Экс-президента Молдавии Додона вызвали в суд и хотят вернуть под домашний арест

Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в суд — политика хотят вернуть под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запрос Антикоррупционной прокуратуры республики.

Ранее коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии приняла решение заменить домашний арест Додона на судебный надзор. Бывшему главе государства запретили покидать страну в течение двух месяцев.

В опубликованном документе на имя экс-президента говорится, что он вызван в ВСП, где будет рассматриваться протест на решение судейской коллегии относительно избрания судебного контроля в качестве превентивной меры.

24 мая антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Игоря Додона, которого подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток, позже заключение несколько раз продлевалось.