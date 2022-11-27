Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 27 ноября 2022Бывший СССР

Экс-президента Молдавии захотели вернуть под домашний арест

Экс-президента Молдавии Додона вызвали в суд и хотят вернуть под домашний арест

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в суд — политика хотят вернуть под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запрос Антикоррупционной прокуратуры республики.

Ранее коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии приняла решение заменить домашний арест Додона на судебный надзор. Бывшему главе государства запретили покидать страну в течение двух месяцев.

В опубликованном документе на имя экс-президента говорится, что он вызван в ВСП, где будет рассматриваться протест на решение судейской коллегии относительно избрания судебного контроля в качестве превентивной меры.

24 мая антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Игоря Додона, которого подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток, позже заключение несколько раз продлевалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост главы Счетной палаты России
Синоптик предупредил москвичей о январских морозах в начале декабря
Стала известна роль спецназа «Ахмат» в боях на луганском направлении
Сборная Марокко победила Бельгию в матче чемпионата мира
Конгресс США ужесточит контроль за поставками оружия на Украину
Экс-президента Молдавии захотели вернуть под домашний арест
Число заключенных во Франции достигло абсолютного рекорда
Владельцы песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить из сети аккорды
Блогерша раскрыла простой способ подтянуть лицо без ботокса
Россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.