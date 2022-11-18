Бывшего президента Молдавии освободили из-под домашнего ареста

Суд освободил экс-президента Молдавии Игоря Додона из-под домашнего ареста

Высшая судебная палата Молдавии освободила бывшего президента страны Игоря Додона из-под домашнего ареста. О принятом решении в пятницу, 18 ноября, со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, судебная палата удовлетворила запрос адвокатов обвиняемого в коррупции Додона и освободила его из-под домашнего ареста.

Как уточняет ТАСС, политик останется под судебным контролем на 60 дней, на этот срок ему запрещен выезд из страны.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующие власти республики используют антироссийскую риторику, чтобы прикрыть собственные провалы.