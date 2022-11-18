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03:16, 18 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии назвали причину использования властями антироссийской риторики

Экс-президент Молдавии Додон: власти прикрывают свои провалы антироссийской риторикой
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующие власти республики используют антироссийскую риторику, чтобы прикрыть собственные провалы. Его слова приводит РИА Новости.

Додон подчеркнул, что Молдавии необходимо сохранять и продвигать нейтралитет на международном уровне. «Но Майя Санду (президент Молдавии — прим. «Ленты.ру») и правящая партия "Действие и солидарность" даже молятся, чтобы этот конфликт (на Украинеприм. «Ленты.ру») продолжался, потому что этой темой они прикрывают все свои провалы», — сказал он. По словам политика, проще переложить вину на Россию, чем улучшать ситуацию в стране, в частности, путем повышения пенсий и зарплат.

Бывший президент добавил, что, будь он главой Молдавии сейчас, республика не поддержала бы антироссийские санкции, а экспорт и импорт с Россией продолжались бы. «Мы бы не позволили, чтобы Молдавию использовали как транзитную территорию», — отметил он.

Ранее Додон заявил, что Молдавия не сможет стать членом Евросоюза (ЕС) в обозримом будущем. Он также назвал пропагандой для населения сообщения властей о евроинтеграции.

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Варвара Кузьмина
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