В Молдавии назвали причину использования властями антироссийской риторики

Экс-президент Молдавии Додон: власти прикрывают свои провалы антироссийской риторикой

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующие власти республики используют антироссийскую риторику, чтобы прикрыть собственные провалы. Его слова приводит РИА Новости.

Додон подчеркнул, что Молдавии необходимо сохранять и продвигать нейтралитет на международном уровне. «Но Майя Санду (президент Молдавии — прим. «Ленты.ру») и правящая партия "Действие и солидарность" даже молятся, чтобы этот конфликт (на Украине — прим. «Ленты.ру») продолжался, потому что этой темой они прикрывают все свои провалы», — сказал он. По словам политика, проще переложить вину на Россию, чем улучшать ситуацию в стране, в частности, путем повышения пенсий и зарплат.

Бывший президент добавил, что, будь он главой Молдавии сейчас, республика не поддержала бы антироссийские санкции, а экспорт и импорт с Россией продолжались бы. «Мы бы не позволили, чтобы Молдавию использовали как транзитную территорию», — отметил он.

Ранее Додон заявил, что Молдавия не сможет стать членом Евросоюза (ЕС) в обозримом будущем. Он также назвал пропагандой для населения сообщения властей о евроинтеграции.