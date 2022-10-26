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08:30, 26 октября 2022Бывший СССР

Додон оценил шансы Молдавии стать членом ЕС

Экс-президент Додон заявил, что Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон оценил шансы республики стать членом Европейского союза (ЕС). Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам политика, сообщения властей о евроинтеграции являются пропагандой для граждан страны, при этом Молдавия не сможет стать членом ЕС «ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем».

Он напомнил о множестве стран, которые десятки лет находятся «в примерно ЕС», но по факту не являются членами союза.

«Это пропаганда — давайте потерпим, а потом будет лучше. А нам это зачем?», — возмутился экс-лидер. Он призвал Молдавию поддерживать дружеские отношения со всеми и исходить из своих интересов.

В интервью Додон также заявил, что власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства. Если правительство сочтет необходимой интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус.

Марина Совина
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