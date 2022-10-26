Додон заявил о возможном вводе войск НАТО в Молдавию

Экс-президент Игорь Додон заявил, что власти Молдавии могут ввести войска НАТО в страну

Власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в интервью РИА Новости.

Как объяснил бывший глава государства, в 2016-2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета «вообще не играет никакой роли». Если правительство сочтет необходимой интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус

По его словам Додона, если власти захотят воспользоваться этим сценарием, то им проще обратиться в конституционный суд, а не начинать процедуру пересмотра конституции из-за ее длительности. Кроме того, правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон республики.

«Они просто понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства и тогда власти останутся считанные часы», — добавил Додон.

23 октября стало известно о столкновениях протестующих с полицией в Молдавии. Полицейские перегородили митингующим доступ в центр столицы, но они несколько раз попытались прорвать кордон. Протестующие скандировали лозунги: «Нет диктатуре!», «Позор!». В результате были задержаны несколько человек, после этого давление демонстрантов снизилось.