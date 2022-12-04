В Молдавии прошел антиправительственный протест

Партия социалистов провела массовый антиправительственный митинг на юге Молдавии

Партия социалистов Молдавии потребовала проведения досрочных выборов и изменения политики действующей власти в рамках протестов, прошедших на юге страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление политсилы.

«Люди высказались против неконтролируемого роста цен, против диктатуры партии "Действие и солидарность", против беззакония, потребовали отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы... Люди не будут молчать, борьба только начинается, и власти уже страшно», — убеждены митингующие.

В митинге также участвовали депутаты и активисты Партии социалистов и сотни жителей городов Кагул, Комрат, Вулканешт, Леова и Кантемир.

28 ноября около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева и потребовали отставки Санду. Кроме того, протестующие возмущены ростом цен на газ и продуктов питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом.