ВСУ обстреляли корпус Донецкого университета экономики и торговли

В Донецке заявили, что ВСУ обстреляли корпус университета экономики и торговли

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден один из корпусов Донецкого университета экономики и торговли, а также здание спортивного комплекса. Об этом заявили в администрации Ворошиловского района города, передает ТАСС.

«Повреждено здание одного из корпусов университета экономики и торговли, пострадало здание плавательного бассейна спортивного комплекса "Локомотив"», — сообщили городские власти.

По информации представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), были зафиксированы попадания в районе улиц Университетской и Щорса в центре города, проспекта Ватутина, а также есть повреждения жилого фонда.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заявил, что из-за обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель. Следователи сообщили о рассмотрении уголовных дел, которые поступили по факту совершения преступлений Украиной. Действиям причастных намерены дать правовую оценку.