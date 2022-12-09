В СКР рассказали о гибели жителя Донецка после украинского обстрела

В СКР рассказали о гибели жителя Донецка в результате обстрела города украинскими военными

Следственный комитет России (СКР) зафиксировал очередное преступление украинских военных — на этот раз в результате их обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает СКР.

Следователи заявили о рассмотрении уголовных дел, поступивших по факту совершения преступлений Киевом. Действиям причастных дадут правовую оценку.

Ранее в декабре представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало несколько обстрелов Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО «Град».

20 сентября сообщалось, что СКР зафиксировал и расследует удары Вооруженных сил Украины из HIMARS по поселку в Запорожской области.