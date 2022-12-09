Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:06, 9 декабря 2022Ценности

Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что в его жилете всего 28 карманов

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Депутат Государственной Думы и участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

В беседе с журналистами политик рассказал, что на данной вещи расположены 28 карманов. При полной загрузке она весит более семи килограммов. «Но сейчас я ношу его [жилет] гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше», — отметил он.

По словам Вассермана, брюки, куртки и жилеты изготавливает фирма по пошиву спецодежды. Цена жилета на сайте компании составляет пять тысяч рублей, утверждает он.

В сентябре Анатолий Вассерман оценил шутки в комедийном шоу «Что было дальше?». Он назвал юмор проекта неинтересным, а также признался, что больше не согласился бы стать гостем шоу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
Масштабный пожар на российском заводе шин сняли на видео
Европа оценила влияние санкций против России на свою экономику
В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.