Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что в его жилете всего 28 карманов

Депутат Государственной Думы и участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

В беседе с журналистами политик рассказал, что на данной вещи расположены 28 карманов. При полной загрузке она весит более семи килограммов. «Но сейчас я ношу его [жилет] гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше», — отметил он.

По словам Вассермана, брюки, куртки и жилеты изготавливает фирма по пошиву спецодежды. Цена жилета на сайте компании составляет пять тысяч рублей, утверждает он.

В сентябре Анатолий Вассерман оценил шутки в комедийном шоу «Что было дальше?». Он назвал юмор проекта неинтересным, а также признался, что больше не согласился бы стать гостем шоу.