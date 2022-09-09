Вассерман оценил юмор в шоу «Что было дальше?»

Публицист Вассерман назвал юмор шоу «Что было дальше?» неинтересным

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил шутки в комедийном шоу «Что было дальше?». В ролике, опубликованном на YouTube-канале информагентства БЕЛТА, он назвал юмор проекта неинтересным.

Вассерман признался, что не хотел бы снова участвовать в шоу. «Что касается конкретно передачи "Что было дальше?", то на ней я был, как говорят в Одессе, два раза — первый и последний», — отметил он.

Свое решение публицист объяснил тем, что стиль поведения участников, который принят на передаче, не соответствует тому, что он «считает хорошим». «Юмор ниже пояса — это, конечно, тоже смешно, но неинтересно», — заключил телеведущий.

Ранее продюсер «Что было дальше?» Дарья Морозова опровергла слухи о закрытии проекта, назвав отсутствие выпусков «межсезонной паузой». На вопрос о том, сколько обычно длятся такие паузы, она ответила: «По наитию».

Вассерман принял участие в проекте в апреле 2020 года. Позже он отмечал, что не смотрел ни одного выпуска шоу, в том числе и со своим участием. «По отзывам тех, кто смотрел программу, мне удалось передавить других ее участников и навязать им свой стиль общения», — высказывался он.

«Что было дальше?» — российское юмористическое шоу, выходящее на YouTube. В нем комики слушают историю приглашенного гостя, пытаются угадать, чем она закончилась, и перебивают его. Проект стартовал в апреле 2019 года. С января 2022 года новые выпуски шоу не публиковались.