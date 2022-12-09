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18:35, 9 декабря 2022Ценности

Россиянам раскрыли главные причины выпадения волос зимой

Российский стилист Лейла Свеженцева: холодный воздух приводит к выпадению волос зимой

Фото: Unsplash

Стилист и творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева раскрыла россиянам главные причины выпадения волос зимой. Комментарии эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 9 декабря.

По словам специалиста, в зимний сезон люди чаще всего теряют волосы из-за холодного воздуха и перепадов температур. «Происходит спазм кровеносных сосудов, и ухудшается питание волосяных луковиц. Сокращение питания приводит к замедлению роста волос и ослаблению их корней», — заявила Свеженцева и отметила, что пряди быстрее становятся жирными и ломкими из-за постоянного пребывания в головном уборе.

В связи с этим парикмахер дала несколько советов для борьбы с данной проблемой. Так, в первую очередь она порекомендовала принимать витамин D и делать массаж головы с маслами, чтобы улучшить кровообращение в волосяных фолликулах. Вдобавок Свеженцева предложила использовать в помещениях увлажнитель воздуха. Данный прибор поможет предотвратить ломкость волос и их выпадение, заключила собеседница издания.

В октябре стилист Клейтон Хокинс и основатель бренда по уходу за волосами Hours Haircare Мэрилин Космилло назвали лучшие стрижки на зиму. В список попали плотный боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими), стрижка шэгги (мягкие слои рваных прядей и челка, создающие эффект беспорядка на голове), которую особенно любила носить американская актриса Фэрра Фосетт в 1970-х годах, и слои средней длины.

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Мария Винар
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