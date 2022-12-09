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12:44, 9 декабря 2022Бывший СССР

Путин анонсировал неформальную встречу глав стран СНГ

Президент России Путин анонсировал неформальную предновогоднюю встречу глав стран СНГ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение неформальной предновогодней встречи глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которая пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке, его цитирует ТАСС.

«Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу вам напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», — обратился российский лидер к коллегам по экономическому союзу.

Саммит ЕАЭС начался в Бишкеке утром 9 декабря. На нем присутствуют лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Главы государств собрались в резиденции «Ала-Арча». Президент Киргизии Садыр Жапаров лично встречал каждого прибывшего лидера страны. Затем участники саммита сделали совместное фото и начали встречу.

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Кристина Есикова
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