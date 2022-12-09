Путин анонсировал неформальную встречу глав стран СНГ

Президент России Путин анонсировал неформальную предновогоднюю встречу глав стран СНГ

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение неформальной предновогодней встречи глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которая пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке, его цитирует ТАСС.

«Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу вам напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», — обратился российский лидер к коллегам по экономическому союзу.

Саммит ЕАЭС начался в Бишкеке утром 9 декабря. На нем присутствуют лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Главы государств собрались в резиденции «Ала-Арча». Президент Киргизии Садыр Жапаров лично встречал каждого прибывшего лидера страны. Затем участники саммита сделали совместное фото и начали встречу.