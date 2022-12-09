Саммит ЕАЭС начался в Бишкеке

Главы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии начали саммит ЕАЭС в Бишкеке

В Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на нем присутствуют главы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, передает ТАСС.

Лидеры стран собрались в резиденции «Ала-Арча». Каждого прибывшего главу государства лично встречал президент Киргизии Садыр Жапаров. Затем участники саммита ЕАЭС сделали совместное фото и начали встречу.

Помимо углубления интеграции ЕАЭС стороны намереваются обсудить создание общего газового рынка и межведомственного совета в сфере энергетики.

Ранее в Кремле анонсировали, что российская делегация на саммите изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в ЕАЭС в 2023 году.