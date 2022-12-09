Стало известно о пропаже задержанной в Италии яхты российского миллиардера

В Сардинии пропала задержанная из-за санкций яхта российского бизнесмена Дмитрия Мазепина

Стало известно о пропаже роскошной яхты российского миллиардера Дмитрия Мазепина, которую ранее задержали из-за санкций. Об этом сообщает издание The Guardian.

Утверждается, что в марте 22-метровое морское судно под названием «Алдабара», стоимость которой варьируется от 700 тысяч до 1 миллиона евро, было арестовано в порту Ольбия на итальянской Сардинии после включения бизнесмена в санкционный список.

Однако яхта оставалась пришвартованной до того момента, когда были предоставлены официальные доказательства, что она принадлежит именно Мазепину. «Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали, чтобы установить, что лодка принадлежит ему», — заявил анонимный источник в правоохранительных органах Сардинии. По словам сотрудников полиции, мужчина нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, заключила сделку с капитаном для перегона транспортного средства. Отмечается, что яхта сделала небольшую остановку в Тунисе, но в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Согласно информации, компании и капитану, который не знал, что судно принадлежит Мазепину, грозит штраф до 500 тысяч евро каждому.

В апреле стало известно, что яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Среди них, например, была обнаружена суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.