Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:06, 9 декабря 2022Ценности

Стало известно о пропаже задержанной в Италии яхты российского миллиардера

В Сардинии пропала задержанная из-за санкций яхта российского бизнесмена Дмитрия Мазепина

Фото: Jacopo Gugliotta / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стало известно о пропаже роскошной яхты российского миллиардера Дмитрия Мазепина, которую ранее задержали из-за санкций. Об этом сообщает издание The Guardian.

Утверждается, что в марте 22-метровое морское судно под названием «Алдабара», стоимость которой варьируется от 700 тысяч до 1 миллиона евро, было арестовано в порту Ольбия на итальянской Сардинии после включения бизнесмена в санкционный список.

Однако яхта оставалась пришвартованной до того момента, когда были предоставлены официальные доказательства, что она принадлежит именно Мазепину. «Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали, чтобы установить, что лодка принадлежит ему», — заявил анонимный источник в правоохранительных органах Сардинии. По словам сотрудников полиции, мужчина нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, заключила сделку с капитаном для перегона транспортного средства. Отмечается, что яхта сделала небольшую остановку в Тунисе, но в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди» Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди»Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
28 октября 2022

Согласно информации, компании и капитану, который не знал, что судно принадлежит Мазепину, грозит штраф до 500 тысяч евро каждому.

В апреле стало известно, что яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Среди них, например, была обнаружена суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
Масштабный пожар на российском заводе шин сняли на видео
Европа оценила влияние санкций против России на свою экономику
В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.