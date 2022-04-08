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Яхты попавших под санкции россиян обнаружили на Мальдивах

Reuters узнало, что яхты попавших под санкции россиян скрывают на Мальдивах

Фото: Reuters

Яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Об этом узнало агентство Reuters от источников.

По их данным, на Мальдивах обнаружены шесть связанных с россиянами судов. Среди них, например, суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.

Как заявил генеральный прокурор Мальдив Хуссейн Шамим, властям не так просто конфисковать яхты, если их владельцы не нарушали местные законы.

В марте финансовая гвардия Италии арестовала яхту стоимостью 530 миллионов евро, относящуюся к активам находящегося под санкциями российского миллиардера Андрея Мельниченко. Она находилась на стоянке в порту Триеста и считается крупнейшим мотосейлером в мире.

Кроме того, в Испании расположены одни из крупнейших портов в Европе, которые используют владельцы больших яхт, плавающих в Средиземном море. Испанское правительство ранее конфисковало там еще одну яхту Андрея Мельниченко, а также генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Алексея Михеева и генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

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Марина Совина
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