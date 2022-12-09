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15:41, 9 декабря 2022Культура

Запашный рассказал о последствиях удара тигра

Дрессировщик Запашный рассказал, что у него остался шрам после удара тигра

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о последствиях удара, который он получил от молодого тигра Роя. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Ни дня не брал себе больничного — уже на следующий день работал в цирке, ближайшие спектакли тоже не отменял», — заявил артист.

Он отметил, что после инцидента у него остался шрам на лице. В будущем его можно сделать менее заметным при помощи лазера.

Запашный подчеркнул, что профессия дрессировщика всегда несет в себе риски. По его мнению, она подходит трудолюбивым людям, которые готовы к сложностям.

«Я видел своего папу, который работал с хищниками со сломанной ключицей, он был загипсован, но продолжал выходить на манеж. Его ударила лошадь — ему загипсовали всю ногу, но он даже на костылях работал с хищниками. Такие примеры знаю с самого детства», — сказал Запашный.

В ноябре Запашного ранил тигр. Дрессировщик выложил видео, на котором можно увидеть его окровавленное лицо, и подчеркнул, что сам виноват в случившемся. По его словам, тигр Рой отмахнулся лапой, а сам он в это время отвлекся на помощника.

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Евгений Шульгин
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