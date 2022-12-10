Мужчина поцеловал в губы незнакомую девочку в лифте жилого дома и попал на видео

Мужчина поцеловал в губы незнакомую 8-летнюю девочку в лифте жилого дома и попал на видео

В лифте одного из жилых домов Санкт-Петербурга мужчина поцеловал в губы незнакомую 8-летнюю девочку. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает в субботу, 10 декабря, Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как стоящий спиной к камере мужчина средних лет, одетый в темную верхнюю одежду и кепку, наклоняется к маленькой девочке и целует ее в губы. После этого, как только двери лифта открылись, он сразу вышел.

Отмечается, что мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. Мужчину ищут сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина повалил восьмилетнего мальчика на асфальт, раздвинул ему ноги и поцеловал. Случившееся также сняли на видео. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, им оказался 33-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Материалы дела переданы в Следственный комитет (СК), с заявлением в полицию после произошедшего никто не обращался.