Мужчина повалил на землю ребенка, раздвинул ему ноги, поцеловал и попал на видео

Во Владивостоке мужчина повалил ребенка за землю, раздвинул ему ноги и поцеловал

Во Владивостоке россиянин повалил восьмилетнего ребенка на асфальт, раздвинул ему ноги и поцеловал. Случившееся сняли на видео, его публикует Telegram-канал 360tv.

На кадрах видно, как мужчина подходит к ребенку и силой валит его на землю. Впоследствии он раздвигает мальчику ноги и целует его.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину, который поцеловал ребенка, — им оказался местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Материалы дела переданы в Следственный комитет (СК), с заявлением в полицию после произошедшего никто не обращался.

Ранее в Челябинске похожий на бездомного мужчина насильно поцеловал школьницу на улице. Отец девочки обратился к правоохранителям.