Россиянин насильно поцеловал школьницу на улице

В Челябинске похожий на бездомного мужчина насильно поцеловал школьницу на улице

В Челябинске похожий на бездомного мужчина насильно поцеловал школьницу на улице. Об этом сообщает издание «Подъем».

Все произошло на перекрестке улиц Дегтярева и 60-летия Октября. По словам очевидцев, россиянин неожиданно подошел к девочке и поцеловал ее.

Школьница кивком подтвердила это на видео случайно проезжавшим мимо автомобилистам. Отец девочки уже обратился к правоохранителям.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее житель Башкирии напал на десятилетнего мальчика посреди улицы. На появившемся в сети видеоролике видно, как россиянин бежит за школьником на оживленной улице. В какой-то момент мужчина настигает ребенка и начинает бить его кулаками по лицу. Мальчик падает на асфальт, обидчик продолжает наносить удары ногами. Подросток пытается вырваться, но житель Башкирии останавливает его и хватает за рюкзак. Нападавшего задержали прохожие.