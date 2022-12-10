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02:15, 10 декабря 2022Мир

Небензя предупредил о кислотных дождях из-за обстрелов ВСУ Донбасса

Постпред Небензя: обстрелы ВСУ химпредприятий Донбасса могут вызвать кислотные дожди
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) химических предприятий в Донбассе могут вызвать кислотные дожди, предупредил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

На созванном по инициативе Москвы заседании Совбеза всемирной организации российский дипломат заявил, что недавно украинские военные нанесли удар по действующему химическому концерну «Стирол» в Горловке, снаряды попали в хранилище серы, произошел пожар.

Пострел напомнил, что при соединении серы с водой образуется серная кислота, и при определенных погодных условиях это может привести к выпадению кислотных дождей.

6 декабря стало известно, что химический завод «Стирол» в Горловке был поврежден в результате обстрела со стороны украинской армии. Всего было зафиксировано попадание четырех снарядов по территории предприятия.

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Марина Совина
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