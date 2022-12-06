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10:35, 6 декабря 2022Россия

В ДНР повредили химзавод

Мэр Горловки Приходько заявил о повреждении оборудования химзавода из-за обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал «Приходько РИК»

Химический завод «Стирол» в городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) был поврежден в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). О разрушениях парокотельного цеха и нанофильтрации рассказал мэр населенного пункта Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано четыре попадания украинских снарядов по территории завода», — написал он.

На опубликованных фотографиях можно увидеть разрушения балок и выбитые окна. Приходько отметил, что пострадавших из-за обстрела украинских бойцов нет. Кроме того, в результате атаки ВСУ повреждения получили жилые дома Горловки, добавил мэр.

26 ноября войска Украины нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного, находящегося в Никитовском районе города. Приходько уточнил, что на месте зафиксировано два прямых попадания. По его словам, была разбита крестильная и повреждены окна, а также никто не пострадал.

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Кристина Есикова
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