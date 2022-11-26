Украинские военные нанесли удар по храму в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ нанесли два артиллерийских удара в храм Андрея Первозванного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного, расположенного в Никитовском районе города Горловка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Иван Приходько.

Градоначальник указал, что на месте зафиксировано два прямых попадания в храм.

«Разбита крестильная, повреждены окна. Без пострадавших», — уточнил он.