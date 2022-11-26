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12:36, 26 ноября 2022Россия

Украинского боевика по кличке Sunset ликвидировали под Артемовском

Под Артемовском силовики ликвидировали украинского боевика Сидорко по кличке Sunset
Дмитро Сидорко

Дмитро Сидорко. Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

На артемовском направлении силовики ликвидировали идейного украинского боевика Дмитро Сидорко, известного как Sunset. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает издание «Русская весна».

По сведениям издания, мужчина стал приверженцем неонацизма еще в школьные годы. В феврале 2022 года он добровольно пошел воевать против России.

Воевал ли Сидорко против подразделений ДНР до начала спецоперации, не уточняется.

19 ноября в ДНР сообщили, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Как утверждает глава республики Денис Пушилин, подразделения народной милиции освобождают Артемовск. Он уточнил, что ВСУ стягивали к городу дополнительные силы. «В Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются», — заявил Пушилин.

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Елизавета Новикова
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