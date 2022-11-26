Украинского боевика по кличке Sunset ликвидировали под Артемовском
Под Артемовском силовики ликвидировали украинского боевика Сидорко по кличке Sunset
На артемовском направлении силовики ликвидировали идейного украинского боевика Дмитро Сидорко, известного как Sunset. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает издание «Русская весна».
По сведениям издания, мужчина стал приверженцем неонацизма еще в школьные годы. В феврале 2022 года он добровольно пошел воевать против России.
Воевал ли Сидорко против подразделений ДНР до начала спецоперации, не уточняется.
19 ноября в ДНР сообщили, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Как утверждает глава республики Денис Пушилин, подразделения народной милиции освобождают Артемовск. Он уточнил, что ВСУ стягивали к городу дополнительные силы. «В Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются», — заявил Пушилин.