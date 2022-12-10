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09:10, 10 декабря 2022Россия

Российский командир заявил об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Командир с позывным «Акцент» заявил об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Командир подразделения реактивной артиллерии с позывным «Акцент» заявил, что российские военные выдвинулись на позицию, выбрали точку и уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Расчеты все выполняли скоординировано. Мы выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены», — рассказал командир.

Ранее российская армия ударила по спецгруппе ВСУ около Донецка. Беспилотная разведка выявила передвижение украинского подразделения на фронте в районе Марьинки. По цели оперативно был нанесен удар реактивной артиллерией.

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Марина Совина
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