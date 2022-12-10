Российская армия ударила по спецгруппе ВСУ у Донецка

«Военкоры РВ» опубликовали видео удара армии России по спецгруппе ВСУ в районе Марьинки

Российская армия ударила по спецгруппе Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Донецка. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным авторов, беспилотная разведка выявила передвижение подразделения ВСУ на фронте в районе Марьинки. По цели оперативно был нанесен удар реактивной артиллерией. На 53 секунде видео видно, как снаряд прилетает по группе украинских военных.

Ранее сообщалось, что снайперы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» ликвидировали бойцов ВСУ на угледарском направлении.