«Военкоры РВ» показали кадры ликвидации снайперами ДНР «Каскад» бойцов ВСУ под Угледаром

Снайперы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В начале декабря российские войска предотвратили контратаку ВСУ на южно-донецком направлении. Сообщалось, что украинские военные пытались атаковать из района населенного пункта Угледар в направлении села Никольское ДНР.