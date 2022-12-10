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17:31, 10 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара

Рогов: ВСУ совершили 15 ударов по береговой линии Энергодара из тяжелого вооружения

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас береговая линия Энергодара обстреливается из тяжелого вооружения [украинскими войсками]. Зафиксировано не менее 15 прилетов, снаряды 155-го калибра. Кроме того, замечен тяжелый беспилотник», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ВСУ не обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в населенном пункте.

Ранее российская сторона согласилась на создание зоны защиты вокруг ЗАЭС. Представитель России в ООН Наталья Кармазинская заявила, что непрекращающиеся удары со стороны украинских войск являются главной угрозой безопасности для станции.

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Алевтина Запольская
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