Россия согласилась на создание зоны защиты ЗАЭС

Миссия РФ при ООН: Россия согласна на зону защиты ЗАЭС, но нужно договориться о параметрах

Представитель России Наталья Кармазинская заявила о согласии Москвы поддерживать инициативу создания зоны безопасности у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление дипломата на заседании Генассамблеи ООН.

По ее словам, непрекращающиеся обстрелы со Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются главной угрозой безопасности. Кармазинская напомнила об ударах по ЗАЭС 19 и 20 ноября.

«США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — добавила она.

6 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заключение соглашения по безопасности вокруг ЗАЭС возможно до конца года, однако движение в этом направлении зависит не от Москвы. « Я с уверенностью знаю одно: объем вопросов, который сейчас проработан, и тот набор идей, который на столе, позволяют при наличии здравого подхода и политической воли подвинуться в этом направлении. Но зависит это не от нас», — сказал Рябков.

