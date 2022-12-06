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19:15, 6 декабря 2022Бывший СССР

Рябков допустил заключение соглашения по Запорожской АЭС до конца года

Замглавы МИД России Рябков заявил, что соглашение по ЗАЭС возможно заключить до конца года

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Заключить соглашение по безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возможно до конца года, однако движение в этом направлении зависит не от Москвы. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков на сессии «Примаковских чтений».

«Мы будем к этому стремиться. Я с уверенностью знаю одно: объем вопросов, который сейчас проработан, и тот набор идей, который на столе, позволяют при наличии здравого подхода и политической воли подвинуться в этом направлении. Но зависит это не от нас», — сказал Рябков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы.

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Василий Мека
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