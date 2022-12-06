Шойгу рассказал о ситуации на ЗАЭС

Шойгу заявил, что Киев обстрелами продолжает создавать видимость угрозы катастрофы на ЗАЭС

Киевский режим продолжат обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, российские войска принимают все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

«В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — сказал Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по проблемам Запорожской атомной электростанции, самая главная состоит в том, чтобы прекратить обстрелы территории объекта украинской стороной.