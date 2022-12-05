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13:00, 5 декабря 2022Россия

Песков заявил о продолжении контактов с МАГАТЭ по ЗАЭС

Песков заявил, что Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Россия продолжает проводить контакты с МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), самое главное — нужно прекратить обстрелы территории объекта украинской стороной. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы продолжаем наши контакты с МАГАТЭ. И будем продолжать их дальше. Самое главное — это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС», — сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что и Киев, и Москва договорились не обстреливать электростанцию и не вести огонь с ее территории. Кроме того, стороны пришли к выводу о том, что посредничество МАГАТЭ — единственный способ решения конфликта.

Он также выразил надежду на то, что сможет найти решение по обеспечению безопасности ЗАЭС до конца 2022 года, так как взял на себя соответствующие обязательства.

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Никита Абрамов
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