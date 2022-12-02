Глава МАГАТЭ пообещал обеспечить безопасность ЗАЭС до конца года
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что взял на себя обязательство обеспечить безопасность Запорожской АЭС и найти решение как можно скорее. Он надеется, что сможет придумать решение к концу 2022 года, пишет газета La Repubblica.
«Я знаю, что президент [России Владимир] Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины [Владимиром] Зеленским», — отметил глава агентства.
По словам Гросси, российская и украинская стороны согласились не обстреливать станцию и не стрелять с ее территории. Кроме того, Москва и Киев сошлись на том, что посредничество МАГАТЭ — единственный способ решения конфликта.
Как добавил гендиректор МАГАТЭ, он обсуждал эти вопросы с Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября. Они встретились в Москве.