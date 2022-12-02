Глава МАГАТЭ пообещал обеспечить безопасность ЗАЭС до конца года

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал обеспечивать безопасность ЗАЭС до конца 2022 года

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что взял на себя обязательство обеспечить безопасность Запорожской АЭС и найти решение как можно скорее. Он надеется, что сможет придумать решение к концу 2022 года, пишет газета La Repubblica.

«Я знаю, что президент [России Владимир] Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины [Владимиром] Зеленским», — отметил глава агентства.

По словам Гросси, российская и украинская стороны согласились не обстреливать станцию и не стрелять с ее территории. Кроме того, Москва и Киев сошлись на том, что посредничество МАГАТЭ — единственный способ решения конфликта.

Как добавил гендиректор МАГАТЭ, он обсуждал эти вопросы с Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября. Они встретились в Москве.