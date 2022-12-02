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17:29, 2 декабря 2022Бывший СССР

Глава МАГАТЭ пообещал обеспечить безопасность ЗАЭС до конца года

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал обеспечивать безопасность ЗАЭС до конца 2022 года

Фото: Wolfgang Kumm / Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что взял на себя обязательство обеспечить безопасность Запорожской АЭС и найти решение как можно скорее. Он надеется, что сможет придумать решение к концу 2022 года, пишет газета La Repubblica.

«Я знаю, что президент [России Владимир] Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины [Владимиром] Зеленским», — отметил глава агентства.

По словам Гросси, российская и украинская стороны согласились не обстреливать станцию и не стрелять с ее территории. Кроме того, Москва и Киев сошлись на том, что посредничество МАГАТЭ — единственный способ решения конфликта.

Как добавил гендиректор МАГАТЭ, он обсуждал эти вопросы с Путиным в Санкт-Петербурге 11 октября. Они встретились в Москве.

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Алевтина Запольская
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