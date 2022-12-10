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21:41, 10 декабря 2022Россия

Дипломат рассказал о «бледных западниках» на заседании Совбеза ООН по Украине

Дипломат Полянский заявил, что западники на заседании СБ ООН по Украине выглядели бледно
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале рассказал о том, как прошло заседание Совета безопасности всемирной организации по поставкам вооружений Украине, которое было инициировано по просьбе Москвы. По его словам, российская сторона рассказала об обстрелах Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а представители западных государств выглядели «откровенно бледно».

«Западники выглядели откровенно бледно. По теме заседания, которая им была неудобна, им было по сути нечего сказать. Поэтому в ход с их стороны шли заезженные наговорники с привычными обвинениями России во всех грехах», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия постаралась показать полную картину того, что в настоящее время происходит в Донецке, с чем приходится сталкиваться жителям города, которых украинские солдаты обстреливают из вооружений, предоставленных им западными союзниками.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейшей атаки на украинские территории. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, украинские военные будут способны на все.

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Марина Совина
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