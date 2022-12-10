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19:47, 10 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о готовности наносить удары по территории России

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев готов наносить удары по территории России

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейшей атаки по украинским территориям. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевизионного агентства «НТА», передает РИА Новости.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — отметил он, добавив, что территория противника начинается за территорией украинских грани и заканчивается Владивостоком.

Ранее британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по территории России. Отмечалось, что Вашингтон все меньше опасается эскалации со стороны Москвы.

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Варвара Кошечкина
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