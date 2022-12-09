Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 9 декабря 2022Мир

В России отреагировали на отсутствие запрета США наносить удары по Крыму

Депутат Чепа назвал невыполняемыми договоренности США и Украины об ударах по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Договоренности США и Украины о ненанесении ударов по большей части России бессмысленны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, несмотря на соглашения Вашингтона и Киева, территория России все равно подвергается атакам.

Даже если какие-то договоренности у США и Украины есть, они могли быть обусловлены договоренностями по поставкам оружия. Эти договоренности абсолютно не выполняются

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Украина наносила и наносит удары по территории вновь присоединенных территорий и по территории России, не только по территории Крыма. Все, что они говорят, что говорит Кулеба, — это сплошная ложь», — сказал депутат.

В интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России. Однако это не распространяется на Крым, поскольку полуостров международно признан территорией Украины.

В июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отказывается поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пояснил, что позиция президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых Соединенные Штаты двигались бы в направлении третьей мировой войны.

Вашингтон поставлял Киеву ракеты GMLRS для HIMARS дальностью 80 километров, которые не могут достичь целей в России при ударах с территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
В сети обратили внимание на обувь президента Киргизии на саммите ЕАЭС
Умер заслуженный артист России Борис Дмитриев
Гигантская очередь на регистрацию в аэропорту Москвы попала на видео
Пеле обратился к побившему его рекорд на ЧМ Мбаппе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.