Депутат Чепа назвал невыполняемыми договоренности США и Украины об ударах по России

Договоренности США и Украины о ненанесении ударов по большей части России бессмысленны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, несмотря на соглашения Вашингтона и Киева, территория России все равно подвергается атакам.

Даже если какие-то договоренности у США и Украины есть, они могли быть обусловлены договоренностями по поставкам оружия. Эти договоренности абсолютно не выполняются Алексей Чепа депутат Госдумы

«Украина наносила и наносит удары по территории вновь присоединенных территорий и по территории России, не только по территории Крыма. Все, что они говорят, что говорит Кулеба, — это сплошная ложь», — сказал депутат.

В интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России. Однако это не распространяется на Крым, поскольку полуостров международно признан территорией Украины.

В июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отказывается поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пояснил, что позиция президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых Соединенные Штаты двигались бы в направлении третьей мировой войны.

Вашингтон поставлял Киеву ракеты GMLRS для HIMARS дальностью 80 километров, которые не могут достичь целей в России при ударах с территории Украины.

