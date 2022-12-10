США отказались запрещать Украине наносить удары по территории России

Times: США больше не запрещают Украине наносить удары по территории России

США больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по территории России. Как пишет британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне, Вашингтон все меньше опасается эскалации со стороны Москвы.

По словам собеседника издания, США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие.

«Когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», — приводит издание слова источника в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что это единственное ограничение со стороны Вашингтона. Однако, уточнил собеседник газеты, это подразумевает, что целями украинских ударов не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. «Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия», — заявил он.

Ранее в интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России. Однако это не распространяется на Крым, поскольку полуостров международно признан территорией Украины.