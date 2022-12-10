Пленный боец ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников

Пленный украинский военный сообщил о домогательствах со стороны иностранных наемников

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников, рассказал пленный украинский солдат Александр Мерлен. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на видео Минобороны России.

«Присутствуют разные нации, в основном я слышал польский язык, американский. Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались. (...) Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они [иностранные наемники] предлагали вступать в сексуальные отношения», — признался он.

По его словам, за отказ вступать в сексуальные отношения иностранные наемники обещали применить грубую силу.

Ранее сообщалось о службе польских наемников на ВСУ. Уточняется, что военные из Польши примкнули к украинским частям без соответствующего разрешения от польских властей.