NYT: брошенные правительством жители Британии ищут выход из бедственного положения страны

Жители Великобритании, брошенные правительством, пытаются найти выход из бедственного положения страны, говорится в материале The New York Times (NYT).

По информации американского издания, в стране проходит новая волна забастовок, каких не видели уже несколько десятилетий. При этом забастовщиков поддерживают 65 процентов британцев.

Население требует увеличения господдержки на фоне того, что инфляция в стране стала исчисляться двузначными числами, а рецессия стала рекордной в сравнении со странами сильнейшей «Семерки».

На недовольстве граждан сказываются и погодные условия: наступившая зима подразумевает отопление, которым много стало не по карману, цены выросли, и ресурса для всех недостаточно, заключает автор статьи.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобритания столкнулась с дефицитом антибиотиков в связи с увеличением количества случаев заражения стрептококковой инфекцией. Представитель Даунинг-стрит прокомментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что система здравоохранения Северного Королевства хорошо подготовлена на случай, если количество заражений будет расти. Он также уточнил, что не располагает информацией о дефиците антибиотика амоксициллина, который используют для лечения инфекции.