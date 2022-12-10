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16:31, 10 декабря 2022Россия

Бут раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине

Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию на Украине и принял бы в ней участие

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине и принял бы в ней участие при наличии соответствующих возможностей. Свое отношение в российской СВО он раскрыл в интервью RT, трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.

«Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — сказал бизнесмен.

Бут отметил, что не понимал, почему Москва не начала российскую спецоперацию на Украине раньше, однако обратил внимание на условия ее проведения. «Да, понятно, не было условий. Мы не были готовы», — добавил он.

Он также рассказал о заключении в американской тюрьме и признал, что самым тяжелым для него оказалось отсутствие возможности общаться с близкими. Бут уточнил, что ему позволяли сделать лишь один звонок в месяц. При этом, по его словам, он около трех лет в провел одиночной камере.

Ранее Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме США.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный не признал.

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Варвара Кошечкина
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